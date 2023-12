Real Madrid : Luka Modric reste énigmatique sur son futur

Depuis plus de 10 ans, il est l’un des visages d’un Real Madrid triomphant. Alors qu’il a remporté 5 Ligues des Champions, Luka Modric s’est également distingué par son génie au milieu de terrain qui lui aura permis de remporter le Ballon d’Or en 2018 et d’être inamovible dans l’entrejeu des Merengue malgré les différents entraîneurs en place. Et alors qu’il a prolongé son contrat dans son club de cœur l’été dernier, le Croate de 38 ans sera encore en fin de contrat en juin prochain et son avenir est régulièrement la proie à une flopée d’incertitudes.

Présent à la cérémonie des AS Sports Award qui s’est déroulée ce lundi soir, Luka Modric s’est montré peu loquace sur une éventuelle prolongation dans la capitale ibérique : «prolongation avec le Real Madrid ? Ce n’est pas le moment de parler de cela. Je vis le présent, concentré sur ce que j’ai maintenant. Voyons ce qui se passera dans le futur. J’essaie de profiter de chaque jour, de chaque séance d’entraînement. Je suis de très bonne humeur. Je suis dans le meilleur club du monde.» Réponse dans les prochains mois…