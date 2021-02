RB Leipzig - Liverpool : les compositions sont là

Affiche séduisante des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le match entre le RB Leipzig et Liverpool s'annonce fort intéressant. Délocalisé à Budapest à la Ferenc Puskas Arena, cette rencontre offre un duel de techniciens qualifiés entre Julian Nagelsmann et Jürgen Klopp. Le RB Leipzig opte pour un 4-3-3 avec Peter Gulacsi comme dernier rempart derrière Nordi Mukiele, Lukas Klostermann, Dayot Upamecano et Angelino. On retrouve Amadou Haidara, Tyler Adams et Kevin Kampl dans le double pivot. Marcel Sabitzer et Dani Olmo soutiennent Christopher Nkunku en attaque.

De son côté, Liverpool s'organise dans un 4-3-3 avec Alisson Becker dans les buts. Le portier brésilien peut compter sur Trent Alexander-Arnold, Ozan Kabak, Jordan Henderson et Andrew Robertson en défense. Positionné en sentinelle, Georginio Wijnaldum est épaulé par Thiago Alcantara et Curtis Jones dans l'entrejeu alors que le trio d'attaque voit Mohamed Salah, Roberto Firmino et Sadio Mané être associés.

Les compositions

RB Leipzig : Gulacsi - Mukiele, Klostermann, Upamecano, Angelino - Haidara, Adams, Kampl - Sabitzer, Nkunku, Olmo

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Kabak, Henderson, Robertson - Alcantara, Wijnaldum, Jones - Salah, Firmino, Mané