Barça : Joan Laporta catégorique sur Ansu Fati

Considéré comme l’un des plus gros talents de la Masia, Ansu Fati peine à s’installer durablement au Barça. L’ailier de 20 ans, pas épargné par les blessures ces derniers mois, est condamné à un rôle de second couteau cette saison dans l’ombre d’Ousmane Dembélé, Robert Lewandowski et Raphinha. Un statut qui le préoccupe, malgré la confiance que Xavi prétend lui accorder. Ce jeudi, c’est le président du Barça Joan Laporta qui est monté au créneau, fermant la porte à un départ de son joueur.

«Nous n’y pensons pas pour le moment. Je ne peux pas prédire l’avenir. Pour nous, Ansu Fati est un joueur avec lequel nous avons de grands espoirs. Tout dépend de son utilité pour le club et pour Xavi. Il a suscité beaucoup d’attentes et nous n’avons pas la volonté de vendre le joueur pour le moment. Je veux que les joueurs restent aussi longtemps qu’ils ont signé », a confié le dirigeant de 60 ans. Visiblement, une vente de son joueur n’est pas à l’ordre du jour malgré l'intérêt prononcé de Manchester United ces dernières semaines.

