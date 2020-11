Euro 2020 : la France connaît tous ses adversaires !

Qualifiée depuis bientôt un an, grâce à sa première place dans le groupe H, devant la Turquie et l'Islande, l'équipe de France disputera, avec un an de retard - Covid-19 oblige - l'Euro 2020, du 11 juin au 11 juillet 2021. Le 30 novembre 2019, lors du tirage au sort, les Bleus tombaient dans le groupe F, en compagnie de l'Allemagne (mardi 15 juin, 21h, à Munich), six fois finaliste et trois fois vainqueur, et le Portugal (mercredi 23 juin, 21h, à Budapest), tenant du titre, venu l'emporter en France en 2016. La France attendait de connaître son troisième adversaire.

Et Didier Deschamps craignait déjà le pire. «C'est le groupe le plus difficile mais on doit l'accepter. Un groupe compliqué sur le papier en raison de la qualité des deux adversaires et de leurs résultats sur le plan européen et mondial. On est peut-être dans la pire des configurations avec le barragiste qui pourrait être le meilleur des barragistes.» Depuis ce soir, les Bleus connaissent l'identité du 4e larron : la Hongrie, 47e nation mondiale, qui à domicile a renversé l'Islande en finale des barrages (2-1). La France, qui affrontera la sélection hongroise à Budapest, le samedi 19 juin, à 15h, est désormais fixée.

Le calendrier de l'équipe de France :