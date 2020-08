Ligue 2 : Toulouse commence mal contre Dunkerque

La saison de Ligue 2 commence comme elle avait terminé en Ligue 1 pour Toulouse, c'est à dire mal. Pour la première journée, le relégué, désormais entraîné par Patrice Garande, a été surpris à domicile par Dunkerque 1-0 ce samedi. C'est une surprise puisque le Tef' a le plus gros budget du championnat, quand les Corsaires ont le plus petit.

Cette victoire est même méritée pour le promu car s'il n'est pas parvenu à concrétiser ses occasions en première période, l'entrant Nicolas Bruneel a inscrit l'unique but de la rencontre (55e). La fin de match a été plus compliquée à gérer mais Dunkerque a su résister et obtient déjà son premier succès pour son retour en Ligue 2 après 24 ans d'absence.