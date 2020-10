LdC : l'OL hante encore Pep Guardiola

Demi-finaliste de la dernière édition de l'UEFA Champions League, l'Olympique Lyonnais manque à l'appel cette saison. Les Gones, qui ne sont qualifiés pour aucune compétition européenne cette saison, espèrent retrouver au plus vite la C1, eux qui restent sur un beau parcours. Un parcours durant lequel les coéquipiers de Memphis Depay ont éliminé la Juventus ou encore Manchester City, lors du Final 8. Une défaite qui hante encore et toujours Pep Guardiola. Le coach des Skyblues a avoué cela en conférence de presse ce mardi à la veille d'affronter le FC Porto.

«Ce fut un moment difficile. Je me sentais tellement responsable. Je n'étais pas capable de conduire le club et les joueurs. Je me sens tellement responsable. Nous devons accepter la réalité, nous n'étions pas assez bons (contre Lyon). Nous n'avons pas mal joué, mais en même temps nous avons fait des erreurs que nous ne pouvons pas faire dans cette compétition. La réalité est que chaque joueur et manager, et pas seulement ici, doit rêver avec de grandes ambitions. Nous devons l'accepter avec humilité. Lorsque nous le faisons, c'est la meilleure façon de s'améliorer. Cette compétition est si exigeante et les erreurs que nous commettons, je me sens tellement mal pour les joueurs. Demain, nous allons repartir de zéro. J'ai le sentiment que nous sommes proches. Chaque saison, lorsque j'analyse les moments où nous sortons, j'ai le sentiment que nous sommes proches. Je ne pense pas que ce soit mental. C'est une question de désir et d'éviter les erreurs (...) Quand on regarde les matchs, même si nous avons perdu 3-0 contre Liverpool, les Spurs ou Lyon, j'ai toujours l'impression que nous ne sommes pas loin. Il y a de petites lacunes et nous devons les combler. Quand on ne résout pas, c'est parce qu'on ne le mérite pas. »