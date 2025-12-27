CAN 2025 : le Bénin arrache sa première victoire dans la compétition face au Botswana

Battus respectivement par la République démocratique du Congo et le Sénégal dans le groupe D, le Bénin affrontait le Botswana pour le compte de la 2e journée de cette CAN, ce samedi. Pas épargné par les suspendus lors de leur premier match, les Guépards pouvaient compter sur le retour de cinq cadres, dont leur capitaine, l’ex-Brestois Steve Mounié, et le Lorientais Aiyegun Tosin. Au stade Olympique de Rabat, les Béninois de Gernot Rohr ont pris les devants grâce à Yohan Roche (28e).

Série en cours Plus de statistiques Bénin D D D V V Botswana D D N D D

S’ils ont plusieurs occasions de plier la rencontre, ils se sont finalement contentés de ce petit but d’avance, pour valider leur premier succès dans cette CAN édition 2025… et leur première victoire dans leur histoire dans une Coupe d’Afrique des Nations, eux qui n’avaient jamais remporté le moindre match. Ils restent troisièmes, derrière la RD Congo et le Sénégal, qui s’affronteront à 16h. Ils joueront leur dernier match face aux Sénégalais, mardi, tandis que le Botswana de Morena Ramoreboli - quasiment éliminé - sera opposé aux Congolais.