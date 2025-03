L’Atlético de Madrid dénonce Kylian Mbappé et 3 joueurs du Real Madrid

Le dernier derby entre l’Atlético de Madrid et le Real Madrid va laisser des traces. En effet, les polémiques s’enchaînent depuis un peu plus d’une semaine. La première concerne Julian Alvarez, dont le tir au but n’a pas été validé puisqu’il a touché le ballon à deux reprises lors de sa tentative. Ce qui est strictement interdit par le règlement. Mais les Colchoneros n’étaient pas certains que l’Argentin ait bien touché deux fois le ballon. Pour en avoir le cœur net, ils ont demandé des explications à l’UEFA. L’instance dirigeante du football européen leur a fourni toutes les preuves avant de communiquer pour faire la lumière sur cette décision controversée.

La suite après cette publicité

Un tir au but polémique qui a fait parler

« L’Atlético de Madrid a consulté l’UEFA au sujet de l’incident qui a conduit à l’annulation du penalty de Julián Álvarez à la fin du match de Ligue des Champions d’hier contre le Real Madrid. Bien que minime, le joueur a touché le ballon avec son pied d’appui avant de le botter, comme le montre la vidéo ci-jointe. En vertu de la règle actuelle (Lois du Jeu, Loi 14.1), le VAR devait appeler l’arbitre pour indiquer que le but devait être annulé. L’UEFA engagera des discussions avec la FIFA et l’ IFAB pour déterminer si la règle doit être revue dans les cas où une double touche est clairement involontaire.» Ce qui n’a pas convaincu le club d’Enrique Cerezo, qui a précisé dans un communiqué être « incrédule devant la façon dont le but a été annulé».

La suite après cette publicité

Alors qu’on pensait que cette polémique était terminée, ce n’est toujours pas le cas. Mundo Deportivo rappelle ce vendredi que l’UEFA a ouvert une enquête contre l’Atlético puisque des projectiles ont été envoyés sur le terrain par les fans des Colchoneros lorsque les Merengues se sont approchés des tribunes pour fêter leur qualification. Dans le même temps, on apprend que les pensionnaires du Metropolitano ont décidé de s’attaquer aux joueurs du Real Madrid. Quatre pour être plus précis. Le média ibérique précise que les Colchoneros ont dénoncé auprès de l’UEFA l’attitude "déplorable" de Kylian Mbappé, Vinicius Jr, Antonio Rüdiger et Dani Ceballos après la fin de la rencontre de Ligue des champions.

4 joueurs du Real Madrid pointés du doigt

Ce qui n’a pas été noté dans le rapport d’après-match des arbitres. Le club de Diego Simeone a donc décidé d’envoyer les vidéos problématiques de ces joueurs directement à l’instance dirigeante du football européen. La première, et la plus grave selon eux, est celle où Antonio Rüdiger s’adresse aux supporters adverses en mimant un geste où il coupe la gorge. Comme lui, Vinicius Jr, qui a été particulièrement chahuté avant, pendant et après le match par les fans de l’Atlético, est dans le viseur des Colchoneros. Ils estiment qu’il a provoqué les Matelassiers à plusieurs reprises, notamment en posant son maillot sur la pelouse ou lorsqu’il a rappelé que son club a déjà gagné 15 Champions League. Dani Ceballos n’était pas disponible pour cette rencontre, mais il est venu soutenir ses partenaires au stade.

La suite après cette publicité

L’ancien joueur du Betis a été vu en train de faire un doigt d’honneur. Ce qui a été noté par l’Atlético, qui n’a pas hésité à envoyer la vidéo de son geste à l’UEFA. Idem pour Kylian Mbappé. Arrivé l’été dernier au Real Madrid, le capitaine des Bleus a été vu en train de se toucher les parties intimes écrit Mundo Deportivo. Un geste obscène qui n’a pas été du goût de l’Atlético de Madrid, qui espère que l’UEFA va sévir. Pour le moment, l’instance dirigeante du football européen n’a pas sanctionné les Merengues. MD, qui est un média pro-Barça rappelons-le, a ajouté que Diego Simeone avait, lui, été sanctionné par le passé pour avoir célébré un but contre la Juventus en portant ses mains sur ses parties intimes. L’Atlético n’espère donc aucune clémence pour Mbappé et ses coéquipiers.