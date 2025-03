MLS : Lionel Messi buteur pour son retour avec l’Inter Miami

Absent des terrains depuis la fin du mois de février et une blessure musculaire, Lionel Messi a fait son retour à la compétition cette nuit contre Philadelphie, à l’occasion de la victoire de Miami lors de la cinquième journée de MLS. Un retour en fanfare, puisque l’international argentin s’est offert un but à peine deux minutes après son entrée en jeu, doublant la mise pour les leaders de la conférence est.

La suite après cette publicité

Trouvé par Luis Suarez sur la droite de la surface, le Ballon d’Or 2023 a surpris tout le monde en déclenchant rapidement une frappe croisée du droit venue se loger dans le petit filet. Messi a ensuite célébré son but en mimant un coup droit de tennis, clin d’œil àson ami Novak Djokovic, qu’il est parti voir jouer en demi-finale du Masters 1000 de Miami il y a quelques jours. «On voulait voir Leo quelques minutes, a expliqué Javier Mascherano après la rencontre. L’idée était de le faire jouer 30-35 minutes. Avec le temps additionnel, il a joué un peu plus et il s’est senti bien», a conclu son entraîneur, Javier Mascherano.