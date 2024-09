Juventus - PSV Eindhoven : les compositions sont là

Ce mardi, la Ligue des Champions 2024/2025 se lance avec un joli duel entre la Juventus et le PSV Eindhoven. A domicile, les Italiens s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Michele Di Gregorio dans les cages derrière Pierre Kalulu, Federico Gatti, Bremer et Andrea Cambiaso. Le double pivot est assuré par Manuel Locatelli et Weston McKennie tandis que Nicolas Gonzalez et Kenan Yildiz prennent les couloirs. Devant, Dusan Vlahovic est soutenu par Teun Koopmeiners.

De leur côté, les Boeren s’organisent dans un 4-3-3 avec Joël Drommel qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Richard Ledezma, Ryan Flamingo, Olivier Boscagli et Matteo Dams. Guus Til, Jerdy Schouten et Joey Veerman se retrouvent dans l’entrejeu. Seul en pointe, Luuk de Jong peut compter sur Johan Bakayoko et Malik Tillman sur les ailes

Les compositions

Juventus : Di Gregorio - Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso - Locatelli, McKennie - Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz - Vlahovic

PSV Eindhoven : Drommel - Ledezma, Flamingo, Boscagli, Dams - Til, Schouten, Veerman - Bakayoko, De Jong, Tillman