PSG : Jérôme Rothen tape sur Warren Zaïre-Emery

Encensé au Paris Saint-Germain depuis ses débuts avec le groupe pro, Warren Zaïre-Emery traverse une période un peu plus compliquée. Au micro de RMC Sport, Jérôme Rothen (46 ans) n’a pas hésité à pointer du doigt l’international tricolore (8 matches joués, tous en tant que titulaire, 1 but cette saison). «Par contre, à côté, on est aussi en droit de juger des joueurs qui ne sont pas bons. Qui ne sont pas bons comme Fabian Ruiz. Il a eu un Euro fantastique mais ça fait trois ans que des matchs comme celui de dimanche… Je parle surtout du milieu de terrain et je pense que le milieu de terrain est essentiel pour n’importe quelle équipe. Et si le PSG veut rivaliser avec les meilleures équipes européennes, il faut que le milieu de terrain soit beaucoup plus fort qu’il ne le montre. Et j’ai de gros doutes sur Fabian Ruiz parce que ça fait trois ans et, au bout d’un moment, on a le droit de dire qu’ils se sont trompés ou que ce n’est pas le profil adapté au Paris Saint-Germain. Et sur Warren Zaïre-Emery, je commence à avoir de sérieux doutes. Parce que moi, on me l’a placé comme un joueur international, il a été revalorisé…»

Concernant le joueur de 18 ans, il a ajouté : «avec lui, le problème c’est que tout le monde est allé un peu plus vite que la musique. Et Didier Deschamps le premier. Lui donner le statut de joueur international… Lui donner un salaire (conséquent), et les dirigeants du PSG je leur en veux aussi là-dessus, lui donner un salaire qui le place parmi les meilleurs salaires de l’effectif. Aujourd’hui, il ne le mérite pas par rapport à ce qu’il nous montre. Il a été excellent en début d’année dernière. Excusez-moi, mais ça fait quasiment une petite année où il est décevant. Donc pour moi, tu peux avoir quelques doutes sur le fait que ce joueur-là, dans six mois quand il va falloir essayer de rivaliser avec les meilleures équipes européennes si le PSG est toujours qualifié, excusez-moi mais avec ce milieu composé de Fabian Ruiz, Joao Neves et Warren Zaïre-Emery, et bien on ne va pas aller bien loin.» WZE doit vite se reprendre selon l’ancien du PSG.