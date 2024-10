Équipe de France, PSG : Warren Zaïre-Emery marque le pas

Le talent de Warren Zaïre-Emery n’est plus à prouver. Réputé pour battre tous les records de précocité depuis le début de sa jeune carrière, le milieu de terrain formé au Paris Saint-Germain s’est rapidement fait une place dans la cour des grands. Lancé par Christophe Galtier avant de devenir un pilier essentiel du collectif entraîné par Luis Enrique, le droitier d’1m78 a vu sa trajectoire ascendante récompensée par une première sélection en équipe de France. Fort de 4 sélections et une nouvelle fois convoqué par Didier Deschamps pour les deux rencontres de Ligue des nations à venir, face à Israël, jeudi à Budapest, puis en Belgique, le lundi suivant, à Bruxelles, le Titi parisien marque cependant clairement le pas ces derniers mois.

Des performances bien plus timides

«Les six premiers mois étaient étincelants car on le découvrait, il était hyper actif au milieu, tout ce qu’il s’est passé autour de lui il a fallu le gérer, pour lui, autour de lui et en lui, et c’est compliqué. Sa deuxième partie de saison a été nettement moins intéressante et là depuis le début de la saison je le trouve normal, sans plus. C’est un bon joueur, mais pas un excellent joueur. Le milieu de terrain du PSG ne profite pas du talent de Warren Zaïre Emery», analysait, en ce sens, le consultant Daniel Riolo sur les antennes de RMC Sport. Il faut dire que la nouvelle prestation terne du milieu parisien contre l’OGC Nice, dimanche soir en clôture de la 7e journée de Ligue 1, interroge.

Positionné dans l’entrejeu aux côtés de João Neves et Fabian Ruiz, il a globalement subi face à la puissance dégagée par Tanguy Ndombélé. Auteur d’une perte de balle qui a amené au premier but, WZE a, par ailleurs, enchaîné les approximations en première période. Invisible au retour des vestiaires et encore coupable de plusieurs ballons perdus, il était finalement remplacé par Vitinha à l’aube du dernier quart d’heure. Une nouvelle soirée compliquée lui valant la note de 3 dans nos colonnes. Une note similaire à celle attribuée par le quotidien L’Equipe, pointant par ailleurs la frustration du joueur face aux Aiglons.

Une réaction attendue…

«Agacé par ses coéquipiers, le Français a beaucoup râlé. Par moments, cela lui a fait prendre du retard sur le jeu. Il a été pris de vitesse par Cho avant le corner victorieux du Gym (37e). Une prestation globalement décevante dans un milieu encore en dessous de ce qu’on peut attendre», indiquait, en ce sens, le média français. Dans le dur, celui qui a récemment obtenu son baccalauréat va désormais tenter de retrouver quelques couleurs sous le maillot de l’équipe de France. Un rendez-vous, là-aussi, important pour le jeune Tricolore. Pressenti pour disputer les Jeux olympiques sous les ordres de Thierry Henry, il n’avait pas été libéré par son club afin de suivre la préparation estivale. Avant cela, WZE n’avait, par ailleurs, pas eu sa chance lors de l’Euro.

Retenu pour la rentrée des Bleus en septembre dernier avec une apparition face à l’Italie (défaite 1-3 au Parc des Princes) en Ligue des nations, le numéro 33 parisien s’était finalement blessé au mollet gauche, l’obligeant à déclarer forfait contre la Belgique (2-0) trois jours plus tard. Diverses péripéties symbolisant la période délicate traversée par le prodige francilien. À lui désormais de trouver les ressources mentales nécessaires pour rebondir et montrer à tous les observateurs qu’il ne s’agit que d’une mauvaise passe…