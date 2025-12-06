Menu Rechercher
N2 : Bordeaux enchaîne face à Dinan-Léhon et conforte sa place de leader

Par Hanif Ben Berkane
Bruno Irles à Bordeaux @Maxppp

Les Girondins de Bordeaux finissent en beauté leur année 2025 à domicile. Pour la première rencontre de la saison diffusée sur Ligue1+, la formation bordelaise recevait Dinan-Léhon avec l’envie d’enchaîner un nouveau succès pour prendre la tête de N2 avec surtout 2 points d’avance sur la Roche sur Yon.

C’est chose faite grâce à un doublé de Royce Openda. L’international gabonais a délivré les siens et permis d’assurer un succès très important. Pour la formation de Bruno Irles, la folle série continue et même si le chemin est encore long, les supporters bordelais (encore au rendez-vous ce soir au stade) pourront croire à une montée en National.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
