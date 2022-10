PSG : les révélations de Neymar sur le Barça lors de son procès

La suite après cette publicité

Pendant que certains avaient rendez-vous au Théâtre du Châtelet pour la cérémonie du Ballon d'Or, Neymar avait rendez-vous avec la justice. Ce mardi, l'attaquant brésilien s'est présenté devant un tribunal de Barcelone pour s’expliquer sur des malversations présumées dans le cadre de son transfert en 2013 au Barça. L’attaquant est accusé de corruption par un fonds d'investissement brésilien - qui détenait 40% des droits patrimoniaux de Neymar - et réclame deux ans de prison et 10 millions d’euros d’amende à son encontre.

Auditionné, tout comme les deux ex-présidents du FC Barcelone, Sandro Rosell et Josep María Bartomeu, Neymar a répondu aux accusations. «Tout dépendait de mon père, qui s'occupe de ces choses-là. Je signe ce qu'il me dit de faire. Mon rêve a toujours été de jouer pour le Barça. Depuis que je suis enfant, je voulais y jouer à cause des joueurs que j'avais et j'ai toujours suivi mon cœur. J'avais le Real Madrid où aller, mais je voulais jouer pour le Barça», a-t-il expliqué, en assurant ne pas «se souvenir» d'avoir participé aux négociations pour son transfert au Barça, en 2011. L'audience durera jusqu’au 31 octobre prochain.