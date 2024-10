Ligue 1 : Lens renoue enfin avec la victoire à Saint-Etienne

Bien qu’il soit toujours invaincu en Ligue 1 cette saison, le RC Lens restait sur cinq nuls consécutifs de suite et espérait rapidement renouer avec la victoire pour rester dans les rangs européens. Sur la pelouse de l’ASSE, sorti de la zone rouge grâce à son succès contre Auxerre avant la trêve internationale, les Sang et Or ont rapidement été dangereux.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Lens 14 8 5 3 5 0 9 4 13 ASSE 7 8 -14 2 1 5 6 20

Larsonneur était obligé de sortir le grand jeu rapidement devant Khusanov (4e), puis Diouf (8e), avant que Nzola ne manque de peu le cadre (15e). La tempête était présente sur le but des Verts, qui ne parvenaient pas à se dégager. Après un mauvais renvoi côté ASSE, Frankowski, à vingt mètres dans l’axe, pouvait ouvrir le score d’une frappe puissante (1-0, 20e).

Les Verts n’ont pas existé

Les Verts n’ont pas réussi à exister en première période, Amougou, d’une demi-volée du gauche, manquait pourtant l’égalisation avant la pause (45e). Dans une seconde mi-temps avec moins d’intensité, les occasions stéphanoises manquaient de danger pour inquiéter la défense artésienne et après une erreur de relance verte, Labeau-Lascary faisait parler sa belle vitesse pour faire le break et plier le match (2-0, 79e).

Avec ce succès, les Sang et Or reviennent au 5e rang et a égalité de points avec Lille et Marseille, avant justement un choc contre les Dogues lors de la prochaine journée. De son côté, l’ASSE reste au 13e rang et risque de terminer dans la zone de relégation en cas de succès des concurrents au maintien.