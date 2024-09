Le pronostic très fort de Daniel Riolo sur l’OM

L’OM a frappé très fort ce dimanche soir à Lyon. Vainqueurs miraculeux de l’OL (3-2) grâce à un but de Jonathan Rowe à la dernière minute et portés par le très emballant Roberto de Zerbi, les Olympiens s’imposent comme l’une des équipes à suivre en Europe en ce début de saison. Suffisant pour jouer le titre et venir embêter le Paris Saint-Germain, peut-être, en tout cas selon Daniel Riolo, c’est un grand oui.

La suite après cette publicité

«L’OM ce soir (dimanche), a envoyé un autre message. L’OM remplit la messagerie chaque semaine et dit : ‘on sera là’. Rabiot va intégrer cette équipe et même si Wahi est en dedans, il y aura des mecs pour jouer devant. Si même des ‘tricards’ reprennent confiance comme Ulisses Garcia, Pol Lirola […] J’espère qu’on aura trois équipes pour jouer le titre (PSG, Monaco, OM.) Il faut toujours rester mesuré, à l’OM, ça s’emballe très vite. Mais sur ce que je vois, il y a matière à être très optimiste», s’est enthousiasmé l’éditorialiste au micro de l’After de RMC. À l’Olympique de Marseille de tenir la cadence jusqu’au bout désormais.