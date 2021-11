Real Madrid : Carlo Ancelotti ne compte déjà plus sur Luka Jović

De retour au Real Madrid cet été après un retour en prêt à l'Eintracht Francfort, Luka Jović (23 ans) n'a disputé que 101 minutes, toutes compétitions confondues, sans la moindre titularisation depuis le début de la saison. Alors que Carlo Ancelotti avait souhaité conserver le buteur de 23 ans l'été dernier, le technicien madrilène semblerait avoir changé d'avis et préférerait maintenant le profil de Mariano Diaz, auteur d'une passe décisive contre Elche, lors de son entrée en jeu, avant de se blesser (2-1).

Arrivé au Real Madrid en 2019 contre la somme de 60 millions d'euros, Jović n'a marqué que deux buts sous les couleurs merengues et peine à devenir le remplaçant de Karim Benzema. Cette saison, sur les 16 matches disputés par le Real, en Liga et en Ligue des Champions, il n'est entré que sept fois en jeu et à cinq reprises après la 80e minute de jeu. Un temps de jeu beaucoup trop faible pour lui. Comme l'informe AS, le Serbe n'aurait pas demandé à quitter le club, mais serait ouvert à étudier une offre intéressante cet hiver.

Arsenal et l'Inter Milan sont intéressés

S'il avait pu être prêté à l'Eintracht Francfort en janvier dernier, en inscrivant notamment quatre réalisations en 18 rencontres, Luka Jović ne devrait pas revenir une nouvelle fois dans son ancien club en cas de départ lors du mercato hivernal. En effet, l'actuel 14e de Bundesliga compte déjà quatre buteurs parmi son effectif (Rafael Borré, Sam Lammers, Gonzalo Paciencia et Ragnar Ache). La piste d'un nouveau Championnat semble donc privilégiée.

Si le média madrilène informe qu'aucune offre n'est parvenue au Real Madrid en raison de la volonté d'Ancelotti de le conserver cet hiver, deux clubs seraient intéressés pour récupérer l'international serbe. Alors que l'Inter Milan avait déjà coché son nom afin de remplacer Alexis Sanchez, Arsenal souhaiterait également l'enrôler. Sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2025, le buteur formé à l'Étoile rouge de Belgrade pourrait profiter d'un prêt pour se relancer et enfin réaliser son rêve de s'imposer au Real Madrid et d'espérer prendre la suite de Karim Benzema, à long terme.