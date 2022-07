Le PSG d'accord avec Lille pour Renato Sanches

La suite après cette publicité

Après avoir enregistré les arrivées de Vitinha et de Hugo Ekitike, le PSG version Luis Campos et Christophe Galtier continue d'avancer sur son mercato et de travailler sur des dossiers bien précis. L'un d'eux mène évidemment à Renato Sanches. Le milieu portugais est associé depuis plusieurs semaines au club de la capitale. Très apprécié de Christophe Galtier qu'il a connu à Lille, Sanches était également courtisé par l'AC Milan, mais l'arrivée du PSG dans ce dossier a tout changé.

Comme nous vous le révélions il y a quelques jours, les choses se sont accélérées concernant Renato Sanches. Il ne restait que quelques détails à régler avec le LOSC pour boucler le transfert du joueur de 24 ans, à qui il reste un an de contrat. Ce dernier voulait absolument rejoindre le PSG. Et Paris voulait absolument boucler ce dossier rapidement pour permettre à Christophe Galtier de travailler dans les meilleures conditions. Et selon la presse portugaise, tout est désormais bouclé.

Prêt avec option d'achat à 10 millions

Selon les informations du quotidien O'Jogo, les négociations avec le LOSC ont enfin abouti. Et le PSG a obtenu un prêt avec option d'achat. Le milieu de 24 ans va débarquer dans la capitale avec une option d'achat d'environ 10 millions d'euros. Un très gros coup de Luis Campos dans ce dossier puisque le PSG devrait récupérer un joueur très intéressant au milieu de terrain à un coup très faible comparé au prix du marché.

En attendant de se séparer de certains indésirables, le PSG va donc permettre à Christophe Galtier d'avoir ce qu'il souhaitait : un effectif taillé pour les prochaines échéances dès le début du mois d'août. Le technicien français avait demandé à Luis Campos de ne pas trop tarder sur le mercato pour permettre de travailler sereinement pendant une bonne partie de l'été. Le voilà servi avec cette opération qui va venir renforcer un secteur de jeu défaillant au PSG depuis quelques saisons.