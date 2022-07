Le PSG accélère encore sur le mercato !

La suite après cette publicité

« Le club travaille pour améliorer l’effectif. On va prendre l'avion, faire un trajet de 12 heures, on va dormir et quand on atterrira, on aura peut-être 1 ou 2, voire 3, 4, 5 joueurs de plus. On verra ce qui va se dérouler cette semaine ». Après la large victoire du PSG face au Gamba Osaka lundi midi, Christophe Galtier avait évoqué la suite du mercato parisien et ironisé sur le long voyage qui l'attendait lui et ses joueurs. Ce n'était pas forcément une plaisanterie, puisque depuis le départ du Japon lundi, le PSG a déjà officialisé le recrutement de Nordi Mukiele ce mardi, pour une durée de 5 ans.

Et ce n'est pas fini. Selon nos informations, le club de la capitale compte bien boucler deux transferts dans les prochains jours. Un rendez-vous décisif est prévu demain concernant le dossier Milan Skriniar. Du côté des dirigeants parisiens, la confiance est de mise. Le joueur souhaite rejoindre le PSG.

Confiance pour Skriniar et Renato Sanches

L'Inter Milan ne facilitait jusqu'à présent pas la tâche, réclamant près de 80 M€ pour lâcher son défenseur central slovaque à un an de la fin de son contrat. Une prolongation de contrat était même envisagée. Toutefois, l'Inter pourrait le céder à un prix inférieur et le PSG, qui a érigé Skriniar en priorité, fait tout pour renverser la situation. De même, les choses s'accélèrent concernant Renato Sanches.

Le milieu portugais du LOSC a lui aussi donné sa priorité au PSG, repoussant les avances de l'AC Milan. Selon nos informations, il ne reste plus que quelques détails à régler avec le LOSC pour boucler le transfert du joueur de 24 ans, à qui il reste un an de contrat. Christophe Galtier pourrait donc prochainement récupérer deux nouvelles recrues d'envergure et préparer au mieux la saison à venir.