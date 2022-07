PSG : Christophe Galtier attend des recrues !

Après le large succès du Paris Saint-Germain face au Gamba Osaka (6-2), Christophe Galtier était présent en conférence de presse. L'occasion pour le nouveau coach parisien d'évoquer le mercato estival. Et à en croire ses derniers propos, de nouveaux renforts sont attendus dans la capitale française d'ici quelques heures.

La suite après cette publicité

«Le club travaille pour améliorer l’effectif. On va prendre l'avion, faire un trajet de 12 heures, on va dormir et quand on atterrira on aura peut-être 1 ou 2, voire 3, 4, 5 joueurs de plus. On verra ce qui va se dérouler cette semaine », a ainsi déclaré l'ancien entraîneur de l'OGC Nice. Pour rappel, le PSG est tout proche de s'offrir Nordi Mukiele et continue toujours de discuter pour Milan Skriniar et Renato Sanches.