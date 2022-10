Reims-PSG : les curieuses explications de Christophe Galtier après le rouge de Ramos

La suite après cette publicité

Les matchs s'enchainent et le PSG commence à tirer un peu la langue. Après sa victoire poussive et tardive face à Nice le week-end dernier (2-1), puis le nul obtenu à Benfica (1-1), voilà que le leader du championnat de France n'a pas réussi à aller gagner à Reims ce samedi (0-0). Au terme de 90 minutes particulièrement tendues durant lesquelles les deux équipes ont eu de belles opportunités d'ouvrir le score, on retient surtout le gros fait de match : le carton rouge de Sergio Ramos avant la pause. À dix forcément, la donne est tout de suite devenue bien plus compliquée pour les joueurs de la capitale.

«Le carton rouge est pénalisant mais ce n'est pas ce qui a engendré notre pauvre première période. Il fallait plus de variété dans notre jeu. J'ai trouvé mon équipe mieux en infériorité numérique. On a mieux joué, il y a eu plus de mouvements, plus de fluidité, retient Christophe Galtier après la rencontre en conférence de presse. On s'est créé une occasion en première période et deux en seconde. On a fait plus de mouvements mais la fin de match a été très houleuse pour tout le monde et on peut le regretter parce qu'on doit être mieux que ça.»

Galtier : «je suis persuadé que Sergio n'a pas voulu insulter l'arbitre»

L'entraineur parisien évoque là deux épisodes de cette fin de rencontre où des échauffourées ont eu lien entre les joueurs des deux équipes. L'arbitre de la rencontre, M. Pierre Gaillouste, a distribué dans tous les sens (Hakimi, Gravillon, Neymar, Mbappé puis Locko) en l'espace de trois minutes. C'est aussi la preuve que ce PSG a encore du mal à maitriser toutes ses émotions quand les choses ne tournent pas dans son sens. Surtout, Galtier estime que Sergio Ramos n'a sans doute du rien dire de bien méchant à l'arbitre. Il a minimisé cet évènement, affirmant que l'Espagnol avait sorti quelques éléments de langage sous le coup de l'agacement.

«Il prend un carton jaune. Je ne sais pas si c'est lui qui fait la faute. Bon, je ne l'ai pas vu. J'ai déjà vécu ça, il y a quelques années sur un Nîmes-Lille. Il y a un problème de langage football. Je suis persuadé que Sergio n'a pas voulu insulter l'arbitre. Il a sorti une expression que j'entends des centaines de fois toute la semaine sur le terrain, qu'on entend aussi en championnat, quand on est énervés on a des paroles, on entend des paroles mais c'est une expression. Je pense que l'arbitre l'a pris pour lui alors que sachant comment ça se passe, j'ai eu le même problème pour José Fonte à Lille. L'arbitre l'avait pris comme une insulte contre lui alors que c'est une expression qu'on dit souvent sur le terrain.» Peut-être, mais l'arbitre en a décidé autrement.