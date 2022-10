Le PSG crie au scandale contre l'arbitrage

La suite après cette publicité

Entre deux affrontements de Ligue des Champions contre Benfica, le PSG avait l'occasion de prendre 5 points d'avance en tête de la Ligue 1, suite à la défaite surprise de l'OM un peu plus tôt dans la journée face à Ajaccio (2-1), lors de déplacement à Reims. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu pour le champion de France en titre, dans cette 10e journée où Christophe Galtier avait décidé de procéder à quelques changements dans son onze de départ (Mukiele, Bernat, Fabian Ruiz, Sarabia, Soler).

Les joueurs de la capitale ont plutôt bien entamé cette rencontre avant de faire face à une solide et cohérente équipe champenoise. Donnarumma a même dû sortir le grand jeu sur cette tentative en pivot de Munetsi (32e). Plus que quelques mises en danger, c'est un fait de jeu avant la pause qui a opéré un tournant. Après une faute parisienne, Ramos écopait d'un jaune pour protestation, puis d'un rouge direct dans la foulée pour avoir, sans doute, eu des mots à l'égard de M. Gaillouste (42e).

Les Parisiens n'en revenaient pas de l'arbitrage

Verratti a lui aussi pris un avertissement pour contestation. Il n'en fallait pas plus pour déclencher la colère de Marquinhos dès la pause. «C’est incroyable. Incroyable ! Ça commence à faire trop. Je ne sais pas s’il y a quelque chose contre nous. Mais il faut que l’arbitre garde le contrôle du match, on sait que c'n’est pas facile, mais quand même... dès qu’on s’approche, on prend carton, on ne peut pas parler. Je ne sais pas ce qu’il a entendu. Il a dit qu’on s’approchait de lui. Sergio s’est approché, et je ne sais pas, il n’a pas aimé le geste et il a donné le carton» s'agaçait-il sur Canal +.

Après le coup de sifflet final d'un match qui s'est conclu sur un 0-0 animé et sous une extrème tension entre les acteurs, la colère ne retombait pas vraiment, à l'image de Danilo Pereira. «Je pense que l'arbitre doit mieux gérer la situation. Ce n'est pas à nous de prendre tout le temps des cartons jaunes. Après, ça donne une situation comme on a vu mais il n'y a pas de raison pour ça. Ça énerve parce qu'on a envie de jouer au football mais comme ça, c'est compliqué. Oui, on a vu une équipe qui était très très agressive. Il marquait l'homme au marquage individuel. On a essayé de sortir du marquage mais après la sortie de Ramos, ça a été compliqué. On a essayé de marquer un but mais il y a des jours comme ça... Maintenant on doit travailler sur ce match, analyser Benfica et on verra.»

Mukiele : «on aurait pu rester un peu plus calme»

Si Verratti s'en est lui-même pris à l'homme en noir à la pause, estimant que le PSG et sa personne étaient pris pour cible. Nordi Mukiele lui tentait de tempérer un peu après le coup de sifflet final. «C'est le football, c'est comme ça, ça arrive. C'est arrivé face à nous. On aurait pu rester un peu plus calme, mais vous savez parfois quand vous êtes sur le terrain, vous êtes dans l'adrénaline. C'est dommage, on finit avec un rouge qui aurait pu être évité. C'est comme ça et maintenant on va penser à ce qui arrive derrière», assure le défenseur. Ça sera dès mardi contre Benfica.