FC Barcelone : Ousmane Dembélé balaye la rumeur PSG !

La suite après cette publicité

Récemment prolongé jusqu’en juin 2024 du côté de Barcelone, Ousmane Dembélé semble se plaire sous le maillot catalan. Une nouvelle fois décisif lors de la qualification étriquée des siens en Coupe du Roi, ce mercredi, l’international français, auteur d’un Mondial contrasté, reste une pièce maitresse du collectif dirigé par Xavi. Fort de 6 buts et 7 passes décisives en 23 matches toutes compétitions confondues, l’ancien Rennais pourrait d’ailleurs continuer plusieurs années chez les Blaugranas.

Lors d’un entretien accordé à Eleven Sports, Ousmane Dembélé a, en effet, affiché ses ambitions et ces dernières risquent clairement de jeter un froid du côté de la capitale française. «Il y a quatre mois, j’ai signé un nouveau contrat avec le FC Barcelone. Et puis, je suis content ici. On va continuer à travailler avec le Barça. Si la Tour Eiffel m’intéresse ? Non je suis bien à Barcelone, il y a un bon cadre de vie, je suis bien aussi avec le coach. J’ai la confiance de l’entraîneur, mais aussi des dirigeants. Quand tu as toute cette confiance… Je suis bien et heureux.»

À lire

Barça : Joan Laporta veut blinder Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé ne veut pas bouger !

Un message clair et limpide. De quoi désamorcer les rumeurs autour d’une possible arrivée à Paris. D’autant plus que le Barça travaille, déjà, de son côté à la prolongation du Français (35 sélections, 4 buts). Comme nous vous le révélions dernièrement, les dirigeants catalans ne seraient pas contre l’idée de contracter un nouveau deal avec le Blaugrana, qui voit son contrat courir jusqu’en 2024 et qui dispose d’une clause libératoire de 50 millions d’euros à partir de l’été 2023.

La suite après cette publicité

«Le PSG est-il intéressé par Dembélé ? Il n’est pas à vendre. Nous nous occuperons de son renouvellement le moment venu, il est l’un des joueurs les plus importants de l’équipe. C’est l’un des piliers. Chaque fois qu’il joue, il est toujours débordant. Hier, il a marqué un but magnifique. Nous discuterons du nouvel accord avec Ousmane Dembélé dans les prochains mois. Il est excellent», a notamment déclaré Joan Laporta, le président barcelonais, questionné par la Cadena Ser. L’avenir d’Ousmane Dembélé n’a jamais été aussi clair et il semble bien se profiler sous le soleil catalan…