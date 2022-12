FC Barcelone : la question du futur d'Ousmane Dembélé déjà de retour !

La suite après cette publicité

Qu'il s'en est passé des choses en 4 ans pour Ousmane Dembélé. Des choses qui l'ont forgé pour en faire aujourd'hui un élément clé de l'équipe de France lors du Mondial qatari. Car l'évolution se perçoit nettement lors de la compétition. Titularisé d'entrée face à l'Australie, il a cette fois saisi pleinement sa chance, contrairement à la Coupe du Monde en Russie où sa première performance face à ce même adversaire lui avait valu une relégation sur le banc de touche pour la suite de la compétition.

Là, pas de chichi, Dembélé a convaincu avec un investissement de tous les instants. Et a validé sa place pour la suite, comme l'a prouvé sa titularisation contre le Danemark en phase de poules. Pour lui, c'était un véritable enjeu, de ne pas revivre le même déclassement qu'en Russie. Alors ce gros début de Coupe du Monde est une victoire, et lui prouve que le travail invisible porte ses fruits. Plus professionnel que jamais, Dembélé (25 ans) se concentre pleinement sur le football.

Le Barça veut passer à l'action

Le FC Barcelone, qui a longtemps attendu de voir le meilleur visage de son ailier français, peut se frotter les mains de l'avoir prolongé jusqu'en 2024. C'était la volonté d'Ousmane Dembélé, qui se sent bien dans cette équipe plutôt jeune coachée par Xavi. La Coupe du Monde risque à nouveau de braquer les projecteurs sur lui. Car s'il a prolongé, cela l'a été à des conditions avantageuses. Il dispose d'une clause libératoire de 50 M€, et la moitié ira à l'agent de Dembélé si un club la lève.

Pour éviter un pareil scénario, au regard des derniers mois, le Barça a décidé de prendre les choses en main, et souhaite d'ores et déjà le prolonger. Il a ainsi contacté son agent pour l'en informer. Après bientôt 6 années passées en Catalogne, Ousmane Dembélé sera rapidement de nouveau confronté à un choix concernant son avenir à long terme. Car en prolongeant pour une courte durée, il n'a fait que repousser l'échéance. Comme souvent, de bonnes performances poussent la direction d'un club à vite bouger sur un dossier. C'est le cas dans celui du Français. Une chose est sûre : vu sa Coupe du Monde, on devrait assister à un nouveau feuilleton avec le FC Barcelone.