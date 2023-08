Mercato : Kylian Mbappé veut faire payer le PSG

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé est une source inépuisable de sujets et de rumeurs. Cet été 2023, comme les deux précédents d’ailleurs, l’avenir du Bondynois continue à faire couleur de l’encre. Tout s’est emballé le 12 juin dernier lorsque l’on a appris que KM7 ne prolongerait pas son bail dans la capitale au-delà de juin 2024. Depuis, de nombreux articles ont été publiés à ce sujet en France, notamment sur notre site, comme à l’étranger. Il a aussi été au cœur des débats lors d’émissions télévisées.

Un bras de fer parti pour durer

En ce 2 août 2023, on aimerait vous écrire que l’on a tout dit et traité sur ce sujet, entre l’ultimatum du PSG, la mise à l’écart du Français, l’offre d’Al-Hilal acceptée ou encore la fin de sa clause liée à sa prolongation. Mais c’est encore loin d’être le cas. Le capitaine des Bleus continue de s’afficher à la une des médias sportifs, lui qui a donc refusé de lever sa clause et qui a empoché 40 millions d’euros lundi, soit la moitié de sa prime de fidélité.

D’ailleurs, Paris tente par tous les moyens d’éviter de lui payer cette prime. Les champions de France lui devront encore 40 millions d’euros (le reste de sa prime de 80 millions d’euros, ndlr) s’il est encore sous contrat le 31 août prochain. Et malgré toutes les tentatives des Franciliens, c’est l’objectif de Mbappé. Comme annoncé à plusieurs reprises, il est décidé à aller au bout de son contrat. Ce, même si le PSG le menace de passer une année sur le banc.

Mbappé ne lâchera pas un euro

Mais cette manœuvre, comme le fait de l’écarter pour la tournée asiatique ou le faire disparaître du site officiel, n’ont pas fait changer le joueur d’avis. Il est même plus déterminé que jamais, lui qui n’apprécie pas cette façon de faire alors qu’il estime avoir été correct. La Cadena SER parle d’un joueur bouleversé par cette situation. Le média ibérique ajoute que le champion du monde 2018 est ferme et bien décidé à faire payer le PSG et à récupérer le moindre centime d’euro de son contrat. L’addition risque d’être salée pour le PSG, entre son salaire de 72 millions d’euros bruts par ans et sa prime de fidélité.

De plus, le joueur refuse de négocier avec Nasser Al-Khelaïfi et Paris, qui avait tenté de lui trouver un accord verbal pour qu’il puisse partir en 2024 pour une certaine somme. Ce ne sera donc pas le cas. Le bras de fer va encore se poursuivre quelques semaines, à moins d’une offensive du Real Madrid. Un club qui est dans le viseur du PSG, qui pense que Mbappé est déjà d’accord avec les Merengues pour 2024 avec une prime à la signature de 160 millions d’euros selon Marca. Paris compte faire appel à la FIFA pour se défendre. Mbappé, lui, a déjà étudié comment contre-attaquer si la situation perdure au-delà du mercato.