Équipe de France, PSG : la soirée frustrante du duo Mbappé-Dembélé !

Une soirée parfaite pour les Bleus. Un peu moins pour le duo Kylian Mbappé - Ousmane Dembélé. Si l’équipe de France a fait un nouveau grand pas vers l’Allemagne, pays organisateur de l’Euro 2024, grâce à son succès convaincant (2-0) face à l’Irlande, les deux stars parisiennes ont brillé par leur imprécision. Alignés dans le 4-2-3-1 de Didier Deschamps, les deux hommes ont, en effet, vécu une soirée délicate dans leur Parc des Princes. Si le premier a multiplié les mauvais choix et fait preuve d’un déchet technique peu habituel, le second s’est lui cassé les dents dans les derniers mètres irlandais. Alors oui, les fulgurances existent. Elles sont connues et ont encore été aperçues jeudi soir mais ces fulgurances sont restées vaines.

Brillant depuis son retour dans le onze parisien, Kyllian Mbappé a, de son côté, connu bien moins de réussite lors de cette 5e journée des phases qualificatives à l’Euro 2024. Auteur de nombreuses pertes de balle dès les premiers instants de cette rencontre, le Bondynois, crédité 4 par la rédaction FM, n’a jamais réglé la mire (18 ballons perdus au total). Peu en réussite sur ses tentatives, imprécis face au but et coupable d’un énorme raté - malgré une position de hors-jeu signalée au terme de l’action - le numéro 7 du PSG a affiché un visage globalement décevant. Une prestation rare pour être soulignée. Souvent cherché par ses partenaires, l’ancien Monégasque a, certes, voulu prendre le jeu à son compte. Un peu trop. Ses innombrables décrochages n’ont, en effet, pas forcément servi l’animation offensive tricolore et ont même parfois ralenti certains mouvements pourtant bien initiés.

Kylian Mbappé moins percutant, Ousmane Dembélé maladroit !

Muet face aux Irlandais, l’international français (71 sélections, 40 buts) a ainsi vécu une soirée frustrante. Privilégiant parfois la solution individuelle au détriment du collectif, le capitaine des Bleus n’était globalement pas inspiré. «Ce n’est pas évident pour Kylian. On le surveille beaucoup. Il a fait de très bonnes choses. Ça tire aussi pour lui», constatait, dans cette optique, Didier Deschamps en conférence de presse. Un constat également applicable à son nouveau coéquipier parisien : Ousmane Dembélé, crédité d’un 5. Titularisé sur le côté droit de l’attaque française, l’ancienne star du FC Barcelone a, lui aussi, pêché dans la finition. Si ses prises de balle et ses quelques éclairs de génie ont souvent déstabilisé l’arrière garde irlandaise, son dernier geste a souvent été en deçà, à l’image de ce poteau touché à l’entrée du dernier quart d’heure (71e). Un manque de réalisme offensif qui avait d’ailleurs été pointé du doigt par son sélectionneur en marge de cette rencontre.

«Est-ce problématique ? Il a effectivement cette capacité à faire des différences. La finition, ce n’est pas une question d’âge, ce serait un plus. Pouvoir associer une meilleure efficacité mettrait encore plus en valeur ce qu’il fait de bien». Une nouvelle fois relancé sur la prestation de son ailier, Didier Deschamps ne pouvait alors que réitérer son discours, tempérant malgré tout sur les capacités hors normes de son protégé à créer des différences. «Ousmane garde cette capacité à éliminer dans sa percussion. Il n’a pas tout bien fini mais il a eu moins de déchets que par moments. Il aurait pu être mieux récompensé. Il a eu l’opportunité de faire des décalages», assurait ainsi le sélectionneur des Bleus. Peu en réussite face aux Irlandais, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé pourront, malgré tout, compter sur le temps. Un temps qui permettra aux deux hommes de peaufiner leur connexion. Un temps qui profitera alors aux Bleus mais également au PSG, impatient de voir ses deux protégés au plus haut niveau sur la durée. Prochaine occasion, ce mardi, au Signal Iduna Park, où l’équipe de France défiera l’Allemagne lors d’un match amical de prestige.