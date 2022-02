PSG : Mbappé préfère quand Messi joue dans l'axe

Ce dimanche soir, le PSG a corrigé Lille lors de la 23eme journée de Ligue 1. Un match où Lionel Messi s'est illustré par un but, mais pas que. La Pulga a probablement livré son meilleur match sous les couleurs parisiennes avec une grande activité dans le jeu et en étant dans une place qui lui convient mieux : l'axe.

La suite après cette publicité

Au micro de Prime Video, en plus d'évoquer le cas Ben Arfa, Kylian Mbappé est aussi revenu sur le positionnement de l'Argentin. Il avoue trouver plus à l'aise Messi dans ce rôle. «Meilleur quand Leo dans l'axe ? Oui, après je ne suis pas coach. Leo, c'est un joueur qui a besoin de toucher le ballon, de sentir le jeu et le match pour être concerné. Je pense que c'est une bonne position pour lui, il est libre, il peut se déplacer et se décrocher. Moi, je peux jouer partout : j'ai commencé dans l'axe, puis à droite et maintenant à gauche mais j'ai quand même une certaine liberté dans mes mouvements. On se trouve bien comme ça mais il faudra configurer avec Ney, parce qu'il est un joueur important, qui change notre équipe. On verra quand il reviendra, et on espère qu'il reviendra le plus vite possible.»