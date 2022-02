PSG : Kylian Mbappé émerveillé par Hatem Ben Arfa

Ce dimanche soir, le PSG de Kylian Mbappé s'est baladé face à Lille (5-1) lors de la 23eme journée de Ligue 1. Si l'attaquant du PSG a brillé dans ce match avec un magnifique but, il a aussi vu le Lillois Hatem Ben Arfa régaler sur le seul but de LOSC. L'ancien du PSG a encore une fois ébloui le terrain avec un geste technique de grande classe.

Au micro de Prime Video, Kylian Mbappé est revenu sur cette action. Et il a été émerveillé par la classe de Ben Arfa. «Sur l'action, au départ, on est deux avec Di Maria et on se regarde en mode vas-y toi, c'est toi qui vas prendre (rires). Il maîtrise. Comme on dit souvent, la qualité ça ne s'achète pas à Carrefour. Il peut ne pas jouer pendant un an, mais il y aura toujours des restes même s'il perdra en rythme, mais la qualité, il l'a. Mais j'avoue que quand il redémarre, on était sur le recul frein. On se demandait qui allait manger. Moi je ne voulais pas manger.»