Cagliari-Juventus : les compos probables

Pour le compte de la 37e journée de Serie A, la Juventus se déplace en Sardaigne pour y affronter Cagliari. L'occasion pour le récent champion d'Italie de faire tourner en vue de son match de Ligue des champions face à l'OL dans quelques jours. Côté Cagliari, Walter Zenga devrait aligner un 3-4-1-2 avec Cragno dans les buts, une défense composée de Pisacane, Ceppitelli et Walukiewicz. Lykogiannis et Mattiello occuperont respectivement les couloirs gauche et droit. La paire Rog-Ionita débutera au milieu derrière un trio Pereiro, Simeone et João Pedro qui tentera de faire sauter le verrou turinois.

Maurizio Sarri qui devra, lui, composer avec les nombreux absents. Un 4-3-3 au sein duquel Gianluigi Buffon gardera les cages turinoises. Une défense à 4 où le jeune Coccolo devrait débuter à gauche, aux côtés de Bonucci, de Rugani et du Colombien Juan Cuadrado. Au milieu, Bentancur, Muratore et Pjanic se chargeront d'alimenter l'attaque de la Vieille Dame. Une attaque où Higuain et Bernardeschi feront tout pour aider Cristiano Ronaldo à devenir le meilleur buteur de Serie A.