Ligue des Champions : l'équipe type de la 4e journée

Quelle journée ! Peu à peu, on commence à y voir plus clair dans cette phase de poules de la Ligue des Champions, et certaines équipes comme Liverpool ou le Bayern Munich sont déjà assurées de terminer à la première place du groupe. En revanche, d'autres gros clubs européens, comme le FC Barcelone, sont dans une situation un peu plus délicate. Un Barça qui a d'ailleurs eu du mal à se défaire du Dynamo Kiev en terres ukrainiennes mardi soir. Et si c'est Ansu Fati qui a inscrit le seul et unique but de la victoire 1-0 des Catalans, c'est surtout de Marc-André ter Stegen dont on parle à Barcelone. Le portier allemand a livré une belle prestation, avec un arrêt décisif sur Tsygankov à quelques minutes de la fin, évitant un nouveau mauvais résultat pour son équipe.

Dans le secteur défensif, on retrouve des noms qui nous sont bien familiers. Trent Alexander-Arnold a par exemple été un diable pour les défenseurs de l'Atlético de Madrid, multipliant les montées et les bons services pour ses partenaires du secteur offensif. Le latéral droit anglais a ainsi délivré les deux passes décisives - pour Jota et Mané - sur les deux buts de la partie. Son pendant à gauche est lui aussi bien connu des amateurs de soirées européennes, puisque face à Bruges, João Cancelo a tout simplement réalisé trois passes décisives, et il aurait même pu inscrire un but si une de ses tentatives ne s'était pas écrasée sur le poteau. Pour compléter l'arrière-garde, place à Marquinhos, toujours patron de la défense parisienne face à Leipzig et passeur décisif sur le deuxième but parisien. Le Brésilien est épaulé par Milan Skriniar, qui en plus d'avoir été solide face à Tiraspol a inscrit le but du break, alors que son équipe n'était pas forcément sereine face au petit poucet du groupe.

Du très beau monde devant

Dans l'entrejeu, ils ont été plusieurs à s'être distingués. Souvent critiqué du côté de Paris ces derniers temps, et pas toujours dans les plans de Mauricio Pochettino, Georginio Wijnaldum a inscrit un doublé qui a bien aidé les Franciliens face à Leipzig mercredi soir. Un premier but de renard, poussant un caviar de Mbappé au fond des filets, puis, une deuxième réalisation de la tête après un service de Marquinhos, du crâne également. De son côté, Marcelo Brozovic a aussi été décisif avec l'Inter sur la pelouse du Sheriff, avec le but de l'ouverture du score et une passe décisive. Dans une position de numéro 10, nous avons tranché en faveur de Paulo Dybala. En plus d'avoir dépassé Michel Platini au classement historique des buteurs de la Vieille Dame (106 réalisations), l'Argentin a sorti les siens d'un petit bourbier face au Zenit, avec un doublé et une passe décisive.

Devant, ce fut aussi difficile de faire des choix. Si Pote du Sporting ou Vinicius Junior du Real Madrid n'auraient clairement pas fait tâche, difficile de ne pas mettre Cristiano Ronaldo dans ce onze type. Avec un doublé, il a permis aux Red Devils de repartir de Bergame avec le point du nul, portant encore et encore l'équipe d'un OGS qui peut s'estimer très heureux de l'avoir dans son effectif... Auteur d'un doublé et du 1 000e but symbolique des Madrilènes sur la scène européenne, permettant au Real Madrid de se défaire du Shakhtar au Bernabéu non sans souffrir, Karim Benzema est lui aussi dans cette équipe des meilleurs joueurs de la quatrième journée. Enfin, nous ne l'avons pas oublié, que dire de Robert Lewandowski... Trois buts et une passe décisive face à Benfica, et avec la manière en plus, comme ce joli ballon piqué devant Vlachodimos sur le quatrième but bavarois, ou ce superbe contrôle suivi d'un lob parfait devant le portier lisboète pour clouer le spectacle.

