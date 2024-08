Chelsea a trouvé un accord total pour rapatrier João Félix !

Depuis de nombreuses années, Chelsea est connu comme étant l’un des artificiers du marché des transferts. Le club londonien, toujours désireux de se renforcer dans l’immédiat, mais surtout sur le long terme, n’hésite pas à sortir le chéquier pour recruter les joueurs que son board désire. Ces dernières semaines, les Blues ont été fidèles à leur réputation avec plusieurs recrues déjà actées. Mais voilà, jamais rassasiés, les pensionnaires de Stamford Bridge étaient à la recherche d’un attaquant polyvalent depuis de nombreuses semaines.

Soucieux de faire partir Conor Gallagher, estampillé indésirable par Enzo Maresca, le nouvel entraîneur londonien, les dirigeants de Chelsea n’avaient trouvé que l’Atlético de Madrid comme porte de sortie viable pour le milieu anglais. Dès lors, la perspective de recruter un attaquant des Colchoneros était imaginée par les deux formations. Ainsi, la piste menant à Samu Omorodion avait pris de l’épaisseur jusqu’à aller au stade de la visite médicale. Finalement, des problèmes pour ficeler son contrat ont contraint l’attaquant de 20 ans à retourner dans la capitale ibérique, mettant ainsi en péril envoyant Gallagher dans le sens inverse. Ce lundi, la presse anglaise annonce finalement que ce deal reprend espoir grâce à un homme : João Félix.

João Félix va retourner à Chelsea jusqu’en 2030

Recruté contre 126 millions d’euros à l’été 2019 par les Matelassiers, le prodige portugais n’a jamais répondu aux attentes de Diego Simeone. Dès lors, le milieu offensif de 24 ans est rapidement devenu un poids au sein du club madrilène qui cherche à s’en séparer depuis des années. Prêté la saison passée au FC Barcelone, Félix a réalisé une saison inégale (10 buts, 6 passes décisives, 44 matches) chez des Culés qui n’avaient pas les moyens de le recruter définitivement. Dès lors, l’idée de ce troc avec Chelsea représentait l’opportunité idéale pour tout le monde à Madrid. Déjà prêté à Stamford Bridge lors de la deuxième moitié de saison 2022-2023 (4 buts en 20 matches), le natif de Viseu pouvait être convaincu par un retour de l’autre côté de la Manche.

The Athletic informe d’ailleurs ce lundi que l’affaire est bouclée. En effet, selon nos confrères anglophones, João Félix va bel et bien rejoindre Chelsea pour les six prochaines saisons. Selon le média, une année supplémentaire en option est assortie à ce deal qui devrait donc permettre à l’Atlético de Madrid d’accueillir Conor Gallagher. Un dénouement heureux pour tout le monde donc. Il faudra désormais que João Félix lance enfin sa carrière. Depuis son grand transfert à l’Atlético, l’ancien crack de Benfica n’arrive pas à démontrer son énorme talent sur le long terme. Chelsea aura besoin de son grand talent pour atteindre ses objectifs en Premier League cette année.