PSG : Neymar dévoile ce qu'il veut pour le mercato !

Une révolution commence à se mettre en place du côté du PSG. Plus que la prolongation de Kylian Mbappé, qui était déjà au club et n'est donc pas un nouveau visage, ça va bouger dans les bureaux, où Luis Campos, épaulé par Antero Henrique, va prendre le poste de directeur sportif. Un nouveau coach est aussi attendu dans les prochains jours, et plusieurs joueurs de l'effectif vont être priés de faire leurs valises.

Parmi les indésirables, on retrouve un certain Neymar. Si le PSG a bloqué son retour au Barça à plusieurs reprises ces dernières années, cette fois, l'état-major francilien ne fermera pas la porte à la vedette brésilienne. En mars, nous vous révélions même en exclusivité sur Foot Mercato que le club de la capitale avait commencé à le proposer un peu partout en Europe, et à Barcelone justement.

Neymar n'a pas envie de partir

Hier, le quotidien l'Equipe indiquait même que Kylian Mbappé estime que le Brésilien n'est pas forcément indispensable, alors que le principal concerné n'aurait pas l'intention de partir. Et il l'a confirmé dans un entretien accordé à Oh My Goal, dans le cadre d'un évènement avec son sponsor Red Bull : « c'est très vrai, de mon côté je veux rester au PSG. Après, personne ne m'a rien dit encore, mais de mon côté, je veux rester ».

Autant dire que les décideurs parisiens risquent d'avoir du mal à se débarrasser de lui, sachant qu'en plus, tant Xavi que Joan Laporta ont déjà fermé la porte à un retour du joueur de 30 ans en terres catalanes. Et on ne peut pas dire qu'il croule sous les offres d'autres gros clubs européens en ce moment...