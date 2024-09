OL - OM : Geronimo Rulli n’a pas les mots après l’exploit marseillais

Recruté cet été pour remplacer Pau Lopez dans les cages marseillaises, Geronimo Rulli réalise un énorme début de saison sous le maillot de l’OM. Et ce dimanche soir, sur la pelouse du Groupama Stadium contre l’Olympique Lyonnais, le natif de La Plata en Argentine a continué de briller sous les projecteurs. Nommé homme du match et auteur de six parades dont un pénalty repoussé, il a su maintenir son équipe dans le match, alors même que les Phocéens étaient réduits à dix depuis la 5ème minute suite à l’expulsion de Leonardo Balerdi. Après la victoire exceptionnelle de son équipe dans un scénario complètement fou (2-3), Geronimo Rulli a été interrogé au micro de DAZN.

La suite après cette publicité

«C’est un gros match pour toute l’équipe. Je pense que nous avons joué avec le cœur. Toute l’équipe, ce n’est pas que moi. On joue ensemble. On a une ville entière avec nous. Je pense quand on veut gagner, on gagne. Oui, j’ai frappé beaucoup aujourd’hui, avec un joueur en moins, c’est plus compliqué de jouer devant. Merci pour tous les gens qui ont voté pour moi comme homme du match. Je suis très heureux d’être ici. C’est une soirée magique pour nous, pour tout Marseille. Cela donne de la force pour la suite de la saison. On doit se reposer un peu et préparer le prochain match contre Strasbourg. Le coach aime le foot comme moi, il veut l’équipe avec la même mentalité que lui. La décision de venir ici était facile pour moi. C’est Marseille, c’est spécial», a déclaré le gardien argentin tout sourire.