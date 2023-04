Leicester donne le prix à payer pour James Maddison

Il y a du nouveau à Leicester. Trois jours après le licenciement de Brendan Rodgers, le club anglais prépare la suite et notamment la vente de certains éléments comme James Maddison. À 15 mois de la fin de son contrat, le milieu offensif devrait cette fois bel et bien s’en aller. Tottenham et Newcastle sont les clubs les plus intéressés par ses services.

La suite après cette publicité

D’après les informations de The Telegraph, les Foxes exigeront une somme de 57 M€ pour celui qui a disputé 21 matches de Premier League cette saison pour 9 buts et 6 passes décisives. L’Anglais de 26 ans est mal parti pour prolonger son contrat. Les négociations entamées il y a des mois n’avancent pas. On s’avance donc vers un départ.

À lire

PL : Aston Villa enfonce Leicester, Brighton domine Bournemouth