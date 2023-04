Leicester se sépare de Brendan Rodgers

Avant-dernier du classement de Premier League, Leicester est dans une situation compliquée pour aller chercher le maintien dans l’élite cette saison. Dans un communiqué publié ce dimanche après-midi, quelques heures après la défaite sur la pelouse de Crystal Palace (1-2), les Foxes ont annoncé un «accord mutuel avec Brendan Rodgers, qui quittera le club après quatre années passées à la tête de l’équipe première masculine.» Un choix compliqué mais contraint pour la direction du club, qui doit donc se séparer de son entraîneur écossais, qui a enchaîné sept rencontres sans la moindre victoire toutes compétitions confondues.

«Les réalisations de l’équipe sous la direction de Brendan parlent d’elles-mêmes - nous avons vécu certains de nos plus beaux moments de football sous sa direction et nous lui serons toujours reconnaissants, ainsi qu’à son équipe, pour les sommets qu’ils nous ont aidés à atteindre sur le terrain. Cependant, les performances et les résultats de la saison en cours ont été inférieurs à nos attentes communes. Nous étions convaincus que la continuité et la stabilité seraient la clé pour redresser la barre, en particulier compte tenu de nos réalisations précédentes sous la direction de Brendan. Malheureusement, l’amélioration souhaitée ne s’est pas produite et, à dix journées de la fin de la saison, le conseil d’administration est contraint de prendre des mesures alternatives pour protéger notre statut en Premier League», a ensuite ajouté le président du LCFC, Aiyawatt Srivaddhanaprabha.

