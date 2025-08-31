Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue 1

Accord total pour le retour de Habib Diallo à Metz

Par Sebastien Denis - Jordan Pardon
1 min.
Habib Diallo fête un but face à Dijon en 2019 @Maxppp

Habib Diallo va revenir au FC Metz, cinq ans après son départ pour Strasbourg. De source saoudienne, un accord total a été trouvé entre le club grenat et Al-Shabab, où le joueur évoluait depuis 2023. Le joueur est déjà présent à Paris pour soutenir ses futurs coéquipiers cet après-midi face au PFC (17h15).

Sébastien Denis
🚨#FCMetz 🇸🇳

✅accord total trouvé entre le FC Metz et Al Shabab pour Habib Diallo

⚠️joueur présent à Paris pour soutenir ses futurs coéquipiers

🔜officialisation ⌛️⌛️

@laloumance - @CultureGrenat
Sébastien Denis
🚨#FCMetz 🇸🇳

❌Discussions en cours mais compliquée avec Al Shabab pour permettre à Habib Diallo de rejoindre le FC Metz

✅l'attaquant 🇸🇳, s'est déjà mis d'accord avec le club 🇫🇷, et attend que la situation se décante

@laloumance

Diallo sera un renfort de poids pour des Messins qui n’ont toujours pas trouvé le chemin des filets après deux journées de Ligue 1 (défaite 1-0 contre Strasbourg, et 3-0 contre l’OL). L’attaquant sénégalais de 30 ans avait d’ailleurs laissé un bon souvenir au club, où il avait marqué 48 buts en 116 rencontres.

Pub. le - MAJ le
