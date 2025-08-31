Accord total pour le retour de Habib Diallo à Metz

Habib Diallo va revenir au FC Metz, cinq ans après son départ pour Strasbourg. De source saoudienne, un accord total a été trouvé entre le club grenat et Al-Shabab, où le joueur évoluait depuis 2023. Le joueur est déjà présent à Paris pour soutenir ses futurs coéquipiers cet après-midi face au PFC (17h15).

Diallo sera un renfort de poids pour des Messins qui n’ont toujours pas trouvé le chemin des filets après deux journées de Ligue 1 (défaite 1-0 contre Strasbourg, et 3-0 contre l’OL). L’attaquant sénégalais de 30 ans avait d’ailleurs laissé un bon souvenir au club, où il avait marqué 48 buts en 116 rencontres.