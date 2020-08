AS Monaco : Manchester United offre 25 M€ pour Benoît Badiashile

L'AS Monaco a toujours été un agitateur du mercato estival. Que ce soit dans le sens des arrivées ou dans le sens des départs, il y a souvent du mouvement en Principauté. Selon les dernières informations parues, le club princier serait sur le point de recruter le latéral gauche de l'Atlético de Madrid, prêté au Gremio cette saison, Caio Henrique, pour cinq années et contre dix millions d'euros.

Mais certains éléments de l'équipe dirigée par Niko Kovac sont très demandés. C'est le cas du défenseur international français des moins de 19 ans, Benoît Badiashile (19 ans). Depuis de nombreuses semaines, il est pisté notamment par le Bayer Leverkusen, qui avait offert 25 M€. En effet, l'Allemagne a toujours été très friande des jeunes Français, surtout quand on voit ceux qui réussissent en Bundesliga.

Le Bayer ne le lâche pas non plus

Mais ce n'est pas la seule formation sur les rangs. Selon les informations de RMC Sport, Manchester United s'intéresse aussi de très près à l'élément sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 et qui émarge à 17 000 euros par mois. Les Red Devils auraient transmis une offre de 25 millions d'euros pour s'attacher ses services. Mais, visiblement, ce n'est pas cette jolie offre qui va suffire à convaincre l'ASM.

En effet, toujours selon le média hexagonal, Niko Kovac compte bien sur lui cette saison et aurait demandé à ses dirigeants de refuser toutes les offres qui arrivaient pour celui qui a également tapé dans l’œil du Real Madrid de Zinedine Zidane. Dans son entourage, on pense qu'il va rester sauf offre impossible à refuser. Leverkusen, de son côté, est toujours dans le coup et devrait revenir à la charge pour Benoît Badiashile dans les prochaines semaines.