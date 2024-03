Le père de Luis Diaz balance sur son avenir

Depuis quelques jours, Luis Diaz est annoncé dans le viseur du PSG par la presse colombienne. Une information confirmée par nos soins. Mais le joueur de Liverpool n’exclut rien pour son avenir comme l’a avoué son père Mané, lors d’un entretien accordé à la Cadena SER.

«Quand il a quitté Porto, je ne savais s’il y avait quelque chose de positif avec les clubs de Madrid. On a entendu des choses, mais je n’ai jamais su s’il y avait quelque chose de plus. Avec Liverpool, tout était plus précisé. La direction a été plus précise pour que Luis arrive là-bas. On espérait qu’il puisse venir ici (en Espagne, ndlr). Falcao avait déjà été là, James Rodriguez aussi… Finalement, cela n’est pas arrivé. Mais ne perdez pas espoir. Il joue et les clubs sont actifs.» Le message est passé…