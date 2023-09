Le FC Barcelone s’offre enfin João Cancelo !

La suite après cette publicité

C’est un transfert qui commençait à s’éterniser. Indésirable du côté de Manchester City, João Cancelo était à la recherche d’un nouveau défi. Du haut de ses 29 ans, l’international portugais, qui reste l’un des meilleurs à son poste, n’avait pas été conservé par le Bayern Munich cet été malgré un prêt plutôt intéressant. Le club bavarois ne souhaitait pas dépenser une trop grosse somme pour un nouvel arrière droit.

De retour chez les Cityzens cet été, Joao Cancelo n’entrait pas dans les plans de Pep Guardiola non plus. Le technicien espagnol avait expliqué que l’ancien latéral de la Juventus ne supportait pas de ne pas jouer toutes les rencontres. Résultat, pour ne pas plomber le groupe, Guardiola avait décidé de s’en séparer définitivement cet été. Une opération qui intéressait fortement le FC Barcelone et surtout Xavi à la recherche depuis plusieurs mois d’un latéral droit offensif.

À lire

FC Barcelone : Eric Garcia officiellement prêté à Gérone

Le Barça a enfin finalisé le transfert

Après plusieurs semaines de négociations, le Barça a enfin trouvé un accord avec Manchester City pour João Cancelo. Et ce vendredi soir, c’est officiel. «Joao Cancelo a rejoint Barcelone en prêt jusqu’à la fin de la saison 2023/24. Tout le monde à Manchester City souhaite à Joao la meilleure des chances pour le reste de la saison.», peut-on lire dans le communiqué de Manchester City.

La suite après cette publicité

Après 154 matches, 9 buts et 22 passes décisives sous les couleurs de Manchester City, João Cancelo va donc retourner en Liga. Un championnat qu’il a déjà connu lorsqu’il évoluait du côté de Valence. Sous les ordres de Xavi, il devrait avoir les qualités pour s’épanouir puisque le Barça cherchait un joueur de son profil pour animer le couloir droit orphelin d’Ousmane Dembélé, parti au PSG. Ce deal semble donc satisfaire tout le monde. Après Joao Felix, les Catalans mettent ainsi la main sur un autre Joao en l’espace de quelques minutes !