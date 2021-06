Euro 2020 : la France démarre par une victoire contre l'Allemagne !

Le grand soir était arrivé ! Les champions du monde lançaient cet Euro face à un gros poisson : l'Allemagne. Pour ce choc du groupe de la mort, suite à la victoire du Portugal contre la Hongrie, Didier Deschamps sortait logiquement l'artillerie lourde. Il n'y avait qu'un doute, au milieu, et c'est finalement Rabiot qui accompagnait Kanté et Pogba. Le trio Griezmann-Mbappé-Benzema était sans surprise aligné. En face, du beau monde également, avec une ligne d'attaque Havertz-Gnabry-Muller notamment. Au final, les Bleus se sont imposés sur le score de 1-0. La rencontre démarrait sur un rythme assez intense, avec un pressing constant des deux côtés qui provoquait beaucoup d'imprécisions techniques et de transmissions manquées. C'est Paul Pogba, de la tête sur un corner, qui signait la première situation chaude de la partie au quart d'heure de jeu. Dans la foulée, Mbappé tentait sa chance dans la surface, mais Neuer était sur la trajectoire (17e). Il n'allait pas falloir attendre bien longtemps pour fêter l'ouverture du score tricolore, œuvre de... Mats Hummels. Sur un centre en retrait de Lucas Hernandez, le malheureux défenseur allemand propulsait le ballon au fond des cages de Neuer en tentant de dégager (0-1, 20e). L'Allemagne tentait de réagir, via cette tête de Thomas Müller (22e) par exemple, mais les Bleus étaient plutôt sereins et bien dans la rencontre.

Même si, sur leurs quelques offensives, les Germaniques restaient dangereux, à l'image de cette frappe dévissée d'İlkay Gündoğan, pourtant bien positionné dans la surface (39e). A la pause, on pouvait dire que les Bleus méritaient leur avantage d'un but. Au retour des vestiaires, le rythme était rapidement endiablé, avec un poteau de Rabiot (52e), puis une tentative de Gnabry qui frôlait la barre de Lloris (54e). Des débats équilibrés, même si peu à peu, la Mannschaft commençait dangereusement à prendre le dessus dans le jeu. Kylian Mbappé pensait faire le break sur cette belle inspiration, mais il était finalement hors-jeu (66e). Le chrono défilait, et la France, portée par sa charnière solide et un bon Pogba au milieu, tenait le résultat. Peu à peu, les Allemands ont même commencé à baisser le rythme, et le score n'a pas bougé. Bonne entrée en matière pour les Bleus, tant au niveau du résultat qu'au niveau des sensations laissées sur la pelouse de l'Allianz Arena !