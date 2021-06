Arsenal : William Saliba affole l'Europe !

La suite après cette publicité

«William Saliba signe à Arsenal, mais reste en Vert !», annonçait l'AS Saint-Étienne le 25 juillet 2019. Après de longues négociations avec les Gunners, les Stéphanois avaient obtenu le prêt pour une saison du jeune et prometteur défenseur central. Une solution qui arrangeait toutes les parties puisque le Français, acheté 29 M€, pouvait continuer sa progression "à la maison" et en Ligue 1. Un an plus tard, il rejoignait officiellement Londres et pouvait lancer son aventure en Angleterre.

Le bonheur dans le prêt à Nice

Mais rapidement, Mikel Arteta privilégiait d'autres options et envoyait Saliba en U23. Un prêt était alors à l'étude pour le natif de Bondy. Courtisé notamment par l'ASSE, il était resté à Arsenal. Après une première partie de saison délicate, avec deux apparitions en U21, le joueur né en 2001 voulait retrouver du temps de jeu. Et c'est finalement à Nice qu'il a posé ses valises le 4 janvier dernier. Après la blessure de Dante, les Aiglons comptaient sur lui pour apporter du sang neuf et son talent.

Et ils pouvaient compter sur un joueur motivé comme jamais après six mois difficiles à Arsenal. Arrivé en fin de saison et après l'arrêt de la saison en raison du coronavirus, il n'a jamais eu sa chance. «Le coach (Mikel Arteta) m'a dit que je n'étais pas encore prêt. J'aurais voulu avoir ma chance. C'est comme ça, c'est le football (...) Je suis parti car je voulais jouer, ça faisait depuis mars que je n'avais pas fait de match en équipe première», avait-il expliqué lors de sa présentation à Nice.

Une belle cote en Europe

Avec les Azuréens, le défenseur central a trouvé ce qu'il était venu chercher, du temps de jeu et de la confiance. Auteur de 22 rencontres toutes compétitions confondues (1 but), il a été titulaire à chaque fois. Le bonheur était donc dans le prêt pour le Frenchy. Après avoir profité d'un peu de repos, il va devoir à nouveau se pencher sur son avenir. D'après nos informations, Arsenal privilégie à l'heure actuelle un nouveau prêt pour William Saliba durant cet été. Et le joueur sous contrat jusqu'en 2024 intéresse du monde.

En France, l'OGC Nice, le Stade Rennais, l'Olympique de Marseille et le LOSC se sont bien positionnés nous a-t-on fait savoir. À l'étranger aussi l'ancien joueur de l'ASSE a une cote folle. Des clubs anglais (Southampton, Newcastle), allemands (Leverkusen) ou encore italiens cherchent à récupérer le roc défensif selon nos informations. Toutes ces options sont tranquillement étudiées, mais il n'y a pas encore eu d'avancées significatives à l'heure actuelle. Arsenal et le joueur prennent le temps de la réflexion pour faire le bon choix. La balle est désormais dans leur camp !