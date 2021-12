OM : Alvaro Gonzalez, un départ surprise au prochain mercato ?

Arrivé à l'Olympique de Marseille en 2019, en prêt en provenance de Villarreal avant d'être définitivement acheté un an plus tard, Alvaro Gonzalez est rapidement devenu l'un des chouchous du public marseillais. Toujours très dur sur l'homme et agressif dans le bon sens du terme, le défenseur espagnol a vite plu. Mais aujourd'hui, sous les ordres de Jorge Sampoli, le joueur âgé de 31 ans est passé au second plan. Avec un système à trois défenseurs centraux, l'ancien joueur du Sous-marin jaune passe derrière William Saliba, Leonardo Balerdi, Luan Peres et même Duje Caleta-Car, qui a disputé deux matches de plus que lui.

Avec seulement neuf apparitions toutes compétitions confondues cette saison, Alvaro Gonzalez est clairement en manque de temps de jeu. A l'approche du mercato hivernal, on se demande alors que va faire le principal concerné. Bien évidemment, l'Olympique de Marseille attend de voir l'évolution de la situation de Caleta-Car, et de celle de Boubacar Kamara au milieu. Mais d'après les dernières indiscrétions de la presse espagnole, on pourrait avoir une petite surprise en défense sur la Canebière, qui concerne donc le numéro 3 phocéen.

Alvaro intéresse de nombreux clubs

D'après les informations de Sport, Alvaro Gonzalez pourrait en effet aller voir ailleurs lors du mercato hivernal qui ouvrira ses portes ce samedi 1er janvier. Le média espagnol affirme même que le natif de Potes plaît déjà à des clubs français, espagnols et italiens, même si les noms n'ont pas filtré. De l'autre côté des Pyrénées, on explique qu'il pourrait y avoir du nouveau dans les prochains jours concernant l'ancien joueur de l'Espanyol Barcelone.

«Tu veux jouer et tu dois travailler. À la fin on joue à onze, c'est difficile, encore plus dans une équipe comme l'OM qui a beaucoup de qualités. Quand tu as ton moment, le plus important, c'est d'être fort», avait en tout cas récemment déclaré Alvaro Gonzalez après avoir enchaîné quelques matches avec l'équipe phocéenne. Alors que va vraiment faire l'Espagnol, sous contrat jusqu'en juin 2024 avec l'Olympique de Marseille ? On aura peut-être une réponse prochainement.