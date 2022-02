FC Barcelone : tout le monde demande pardon à Ousmane Dembélé !

La suite après cette publicité

Il a brillé, et pas qu'un peu. Entré en jeu peu après l'heure de jeu face à l'Athletic dimanche soir, le Français avait pourtant été accueilli par les sifflets du Camp Nou. Toujours agacés par le long feuilleton de sa prolongation qui a animé le mois de janvier, les supporters barcelonais n'ont - ou n'avaient en tout cas - pas encore pardonné le joueur formé à Rennes. Mais ce dernier a su inverser la tendance très rapidement avec une prestation XXL, et un but et deux passes décisives au compteur.

Servi par Frenkie de Jong, il fusillait Unai Simon, avec une lucarne malgré un angle très fermé. Puis, il délivrait deux passes décisives, la première pour Luuk de Jong, puis, pour Memphis Depay. Autant dire qu'il est, avec Pedri notamment, l'homme du match et le principal artisan du succès catalan. De quoi ravir Xavi, qui a toujours cru en lui. « S'il travaille bien, il peut être le meilleur au monde à son poste. Qu'on l'encourage, car c'est un grand professionnel », a tout simplement résumé son entraîneur Xavi après la rencontre.

Les médias sont séduits

Dans les médias, on sent que l'opinion a totalement changé. «Exhibition du Barça dans le show Dembélé», titre Sport, qui lui attribue un joli 8/10. «S'il joue comme ça, il faut ranger les sifflets au placard», rajoute le média, qui souligne que les sifflets se sont par la suite transformés en applaudissements. Même du côté de Madrid, on a apprécié la prestation du Français, avec Marca qui titre « il faut absolument prolonger Dembélé, coûte que coûte ».

Et l'entraîneur du Barça est lui aussi félicité pour son obstination avec l'international tricolore, puisqu'on rappelle que c'est lui qui a décidé de continuer à compter sur lui alors que Joan Laporta le voulait en tribunes jusqu'à la fin de son contrat. « Xavi avait raison », se contente d'expliquer AS. Forcément, maintenant toute la Catalogne attend de voir si l'ancien milieu de terrain de la Roja pourra convaincre Dembouz de rester...