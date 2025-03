EdF : Kylian Mbappé fait un gros mea-culpa

Ce mercredi, Kylian Mbappé (26 ans) s’est présenté en conférence de presse à la veille d’affronter la Croatie en 1/4 de finale de la Ligue des Nations. L’occasion pour lui d’évoquer divers sujets comme son retour en sélection ou encore les critiques dont il fait l’objet. Sur ce point précis, le capitaine des Bleus a été plutôt clair face aux journalistes venus en masse à Split.

«Je peux comprendre pas mal de choses. Comme je dis souvent, j’ai cette qualité d’être lucide sur ce que je fais de bien et de pas bien. Je sais que les gens n’étaient pas contents de ce que je faisais sur le terrain et en dehors. Après, j’avais des raisons qui étaient explicables ou non. Je n’ai aucun problème à me remettre en question. Je n’ai jamais eu de problème avec les critiques quand elles sont argumentées. Je n’ai pas été pas bon contre l’Italie, ma conférence de presse n’avait pas plus, je n’étais pas rassembleur comme capitaine. Le plus important c’est d’avancer et ne plus refaire les mêmes erreurs.» Le message est passé…