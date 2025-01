LOSC : l’énorme coup de pression de Bruno Genesio à ses dirigeants et ses joueurs

Cette saison, le LOSC de Bruno Genesio est une équipe sur laquelle il faudra compter. Après une première partie de saison plus que réussie, les Dogues connaissent depuis quelques semaines leurs premières turbulences. N’ayant plus gagné en Ligue 1 depuis le 6 décembre, les Dogues ont encore été accrochés ce vendredi en ouverture de la 17e journée de l’élite face à Auxerre (0-0). En supériorité numérique pendant plus de trente minutes et bénéficiant d’un penalty non transformé par Jonathan David, les Nordistes ont raté une occasion de faire une belle affaire au classement.

La suite après cette publicité

Outre ce mauvais résultat, Bruno Genesio était préoccupé par quelque chose d’autre en conférence de presse d’après-match : le mercato. En ce sens, l’ancien coach de l’OL n’a pas hésité à demander des recrues à ses dirigeants au micro de DAZN : «dans le football, il faut concrétiser. On n’a que ce qu’on mérite. Auxerre a été héroïque, ils ont très bien défendu en infériorité numérique. Leur gardien a fait ce qu’il fallait. On n’a pas fait suffisamment ce qu’il fallait pour l’empêcher d’être performant. C’est très décevant. Je suis déçu de ce qu’on a montré ce soir. (Sur David) Il a l’habitude des périodes où il marque moins, ce n’est pas quelqu’un qui doute. À nous de continuer à travailler offensivement. Je pense aussi qu’il y a un mercato. Soit dans un sens, soit dans l’autre, il faudra prendre des décisions. Je vais en parler avec mon président après le match.»

Bruno Genesio recadre plusieurs joueurs du LOSC !

Visiblement remonté, le tacticien de 58 ans a fait passer son message : il veut du sang neuf dans un groupe qu’il juge visiblement inégal. Alors qu’il va s’entretenir avec son président, Olivier Létang, au sujet du marché des transferts, d’autres thématiques pourraient être abordées dans les prochains jours dans le Nord. C’est en effet ce qu’a fait comprendre Bruno Genesio, qui n’a pas manqué d’égratigner l’attitude de certains joueurs qu’il juge en dehors du projet mentalement, comme il l’a confié en conférence de presse à l’issue de la rencontre :

La suite après cette publicité

«On est aussi dans une période particulière dans ce mois de janvier. Je vais être clair : ceux qui ont envie de jouer pour le LOSC, qu’ils le disent clairement. S’ils n’ont pas envie ou suffisamment envie, il faut aussi qu’ils le disent pour qu’on puisse ajuster avec le président. Je ne ressens pas ça dans les entraînements. Je ressens une petite différence dans l’esprit de mon groupe. Ça me taquine. Je ne vais pas vous donner de nom, je ne suis pas complètement fou.» Le message est passé et tout le monde est prévenu à Lille alors qu’un calendrier chargé attend les Lillois dans les prochaines semaines entre une qualification en Ligue des Champions à sécuriser et des matches compliqués à gérer en Ligue 1.