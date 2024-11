Monaco : l’éclosion enfin attendue de Takumi Minamino

En pleine renaissance sur le Rocher, Takumi Minamino s’est imposé aujourd’hui comme l’un des rouages essentiels dans la formation monégasque. Originaire d’Izumisano au Japon, il a gravi les échelons du football, passant du Cerezo Osaka au Red Bull Salzburg en 2015, où il s’est vite illustré en championnat et en Ligue des Champions (199 matches, 64 buts). Ses performances attirent Liverpool, qui le recrute en 2020, faisant de lui le premier Japonais à jouer pour les Reds. Souvent remplaçant, Minamino acquiert tout de même en Premier League une expérience précieuse, remportant au passage le Championnat et la Coupe d’Europe. En quête de temps de jeu, il pose donc ses valises à Monaco 2022.

Des débuts compliqués

Recruté pour renforcer le secteur offensif, l’ailier a toutefois peiné à s’imposer en raison de la forte concurrence et d’une adaptation plus lente que prévu. En témoigne son seul but en 25 rencontres lors de sa première année. Cette première saison en deçà des attentes n’a cependant pas remis en cause sa présence dans la formation monégasque. Son coach a décidé de lui réitérer sa confiance pour une année de plus. Un choix qu’il ne regrettera pas. Plus confiant, Minamino réalise alors une saison 2023-2024 impressionnante sous les couleurs de l’ASM.

En 31 matchs, l’attaquant s’offre 9 buts et délivre 6 passes décisives, ce qui en fait l’une de ses meilleures saisons statistiques depuis l’exercice 2016-2017, où il avait marqué à 11 reprises, pour seulement 2 passes décisives. Devenant ainsi rapidement incontournable dans le dispositif monégasque. Sa vitesse, sa créativité, et surtout son habileté dans le dernier geste ont permis au club de la Principauté de compter sur un milieu offensif capable d’impacter directement les résultats.

Un pilier du onze d’Adi Hütter

Après son brillant exercice 2022-2023, le joueur renouvelle cette année. Aligné par son entraîneur à la fois comme meneur de jeu, ailier, ou même parfois comme un faux numéro 9, le joueur semble toujours être à la hauteur des attentes. « Takumi Minamino est à l’aise dans le 4-4-2 de Hütter, il aime sa philosophie. Les latéraux montent beaucoup et participent au jeu. Il peut ainsi repiquer souvent dans l’axe et il adore ça », rappelle Kayako Kimura, journaliste japonaise dans les colonnes de Monaco-Matin.

Le magazine sportif nippon, Gekisaka, évoque une saison peut-être moins bonne statistiquement, mais tout aussi réussie. Il est vrai que le joueur est moins décisif devant les cages pour l’instant (3 buts, 2 assists en 14 matches) mais ses efforts dans le cœur du jeu sont nettement plus impactants. Face à Strasbourg (3-1) avant la trêve internationale du mois de novembre, il avait de nouveau fait preuve de créativité et d’intensité, amenant au passage beaucoup de danger grâce ses bons déplacements entre les lignes.

De son côté, le quotidien japonais The Mainichi note aussi une entame européenne aboutie. « L’attaquant de 29 ans a égalé le record de buts marqués par un Japonais dans la compétition avec quatre réalisations, après en avoir marqué déjà deux lors de son passage au Red Bull Salzbourg en 2019, et a ainsi rejoint l’ancien attaquant du Borussia Dortmund Shinji Kagawa », explique-t-il. De quoi laisser le joueur rêveur. Interrogé sur France TV Sport dans l’émission "Le Mag Ligue 1", le Japonais a récemment fait part de ses grandes ambitions avec son équipe : « J’ai clairement l’image en tête de Monaco champion, c’est une sorte d’exigence. Bien sûr, il faut se concentrer sur le prochain match sans s’enflammer. Mais nous devons avoir l’ambition d’aller au bout ». Une histoire à suivre.