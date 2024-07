La Lazio accepte l’offre de Besiktas pour Ciro Immobile

Ciro Immobile à Besiktas, ce n’est plus qu’une question d’heures. La Lazio viendrait d’accepter l’offre de 3 millions d’euros du club turc pour son attaquant vedette, d’après Sky Italia. Immobile aurait lui déjà donné son accord pour rejoindre les Aigles Noirs, il ne resterait plus que les derniers détails à régler.

La suite après cette publicité

Auteur de 207 buts en 340 matchs, c’est tout simplement le meilleur buteur de l’histoire du club qui s’apprête à quitter la Lazio. L’attaquant de 34 ans s’en va après huit ans de bons et loyaux services et devrait rejoindre la Turquie pour trois plus une en option.