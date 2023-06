JT Foot Mercato : les internationaux français mettent le feu au mercato !

Le mercato sera Bleu

Les clubs du Monde se battent pour recruter le fleuron de la sélection française. Tout proche d’un départ de Chelsea libre de tout contrat, N’Golo Kanté n’a pas encore décidé quel club il va rejoindre. Selon nos informations, nous pouvons vous confirmer qu’il n’y a aucun accord avec Al Ittihad. Al Hilal et Al Nassr sont aussi en discussion avec son agent. Axel Disasi devrait rejoindre les Red Devils dans les prochains jours, lui qui était convoité par plusieurs clubs anglais. Nous vous révélions en exclusivité une première approche de Manchester United pour le joueur en mars dernier. Monaco ne demande que 40 à 50 millions d’euros pour son défenseur. Courtisé l’hiver dernier et bénéficiant d’un bon de sortie en cas de bonne offre, Mattéo Guendouzi ne serait pas contre rester une saison de plus à Marseille. Il doit d’abord en parler à sa direction et au prochain coach qui sera nommé avant de prendre sa décision finale. La fratrie Thuram fait aussi rêver l’Europe. Libre de tout contrat, Marcus, l’aîné, est très proche du PSG. Selon L’Équipe, Luis Campos veut faire de lui le numéro 9 tant espéré par le club. Képhren Thuram, lui, pourrait rejoindre Anfield. En avril dernier, nous vous faisions part de l’intérêt des Reds pour le milieu de 22 ans. Puis Benjamin Pavard, qui veut quitter le Bayern Munich cet été, a de nombreux prétendants. D’après les informations de Kicker, l’Inter, le FC Barcelone, le Real Madrid, Manchester United et Liverpool se sont penchés sur son profil. Même si le Bayern Munich souhaite conserver Lucas Hernandez, le défenseur français préférerait rejoindre le PSG selon nos informations. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de Bundesliga, Randal Kolo Muani attise les convoitises des plus grands clubs du continent. Le joueur veut prendre son temps pour faire un choix. Christopher Nkunku de son côté est toujours annoncé du côté de Chelsea. En Italie, l’avenir de Mike Maignan est remis en question depuis le départ de Paolo Maldini de l’AC Milan. Enfin, on n’oublie pas Kylian Mbappé. Le Real Madrid compte toujours le recruter. Relevo explique que le Real Madrid hésiterait à réaliser un gros transfert, pour Harry Kane par exemple, car il faudra sortir un gros chèque pour avoir un accord avec le clan Mbappé dans un an.

Naples veut un coach français

Libre depuis son départ d’Al Nassr, Rudi Garcia a une belle opportunité de rebondir en Europe dans un club qui joue la Ligue des Champions et le titre dans son pays. La Repubblica révèle ce vendredi que le Français a eu un rendez-vous avec Aurelio De Laurentiis, le président du Napoli. On parle du technicien comme d’un candidat sérieux au poste, lui qui connaît bien la Serie A pour avoir dirigé l’AS Roma. Naples explore diverses pistes, dont celle menant à Christophe Galtier, et même Zinédine Zidane.

Les officiels du jour

Naby Keïta, qui n’a pas été prolongé par Liverpool, vient de signer en tant qu’agent libre un contrat avec le Werder Brême. Mathieu Debuchy a quant à lui annoncé sa retraite sportive. Ensuite, prêté cette saison par l’OL à Valence, Cenk Özkaçar ne rebroussera pas chemin vers la France. Ce vendredi, le club rhodanien a officialisé le départ définitif de l’international turc pour l’Espagne. Et c’est désormais officiel : Fran García revient au Real Madrid. Le latéral gauche espagnol de 23 ans, vendu au Rayo Vallecano, il y a deux ans, a vu sa clause de rachat de 5 millions d’euros être activée par le club madrilène.