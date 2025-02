Coupe du Roi : la Real Sociedad file en demies après avoir battu Osasuna

Après les qualifications du Real Madrid et de l’Atlético plus tôt cette semaine, un autre habitué des derniers tours de la Copa del Rey se battait pour une place en demies ce soir. La Real Sociedad accueillait ainsi Osasuna dans son antre d’Anoeta, et les troupes d’Imanol Alguacil ont fait le boulot avec un succès 2-0.

Ander Barrenetxea avait ainsi mis les siens devant dès la 21e minute, avec un joli contrôle orienté dans la surface avant de battre le portier rival. Derrière, Brais Mendez doublait la mise (2-0, 31e). la rencontre allait encore plus de compliquer pour Osasuna suite à l’expulsion de Catena à la 35e, à cause d’un pied haut sur un adversaire. La deuxième période a été assez calme, et la Real Sociedad file en demies. Les Basques connaîtront leur adversaire lors du tirage de mercredi prochain.