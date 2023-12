Super League : le tacle appuyé de Nasser al-Khelaïfi à Florentino Pérez

Nasser al-Khelaïfi, Florentino Pérez. Voici deux personnages permettant de comprendre le conflit se jouant actuellement autour de la Super League. D’un côté, le président de l’ECA et du Paris Saint-Germain, prêt à tout pour défendre l’UEFA et la FIFA. De l’autre, le boss des Merengues, fervent défenseur de cette nouvelle formule révolutionnaire présentée par la société A22 Sports un peu plus tôt dans la journée.

Dans cette optique et à l’heure où la Cour de justice de l’Union européenne a estimé que les règles imposées par la FIFA et l’UEFA au sujet des créations de compétitions, comme la Super League, seraient contraires au droit de l’Union Européenne, le patron du club de la capitale française ne s’est pas privé pour envoyer un sacré tacle à son homologue madrilène. «C’est étrange de parler de la Super League avec les trophées de l’UEFA Champions League derrière soi», a ainsi lancé, en conférence de presse, Nasser al-Khelaïfi. Ambiance.